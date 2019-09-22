Terör örgütüne darbe üstüne darbe

Pençe-3 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Siirt'te de iç güvenlik operasyonları kapsamında 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

22 Eylül 2019, Pazar 09:57 Son Güncelleme:
A A
Terör örgütüne darbe üstüne darbe

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...