Terör örgütüne Pençe darbesi
Pençe Harakatı'yla koordineli, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1178609974290853888?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1178609974290853888&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aa.com.tr%2Ftr%2Fdunya%2Firakin-kuzeyinde-pkkli-7-terorist-etkisiz-hale-getirildi%2F1597862
AA