Terör örgütüne verilen süre bitti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’de teröristlerin çekilmesi için ABD ile varılan mutabakatla ilgili olarak “120 saat anlaşmasına uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekâtı aynen bırakılan yerden devam ettiririz” ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakatta terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden çekilmesi için verilen 120 saatlik süre 22 Ekim 22.00 itibarıyla sona erdi.

#olayıngeçmişi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Rize Tanıtım Günleri’nde, Suriye’de teröristlerin çekilmesi için ABD ile varılan mutabakatla ilgili olarak “120 saat anlaşmasına uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda tekrar harekâtı aynen bırakılan yerden devam ettiririz” demişti.

Bu haberi de okudular Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atmamız gereken adımları atacağız

Bu haberi de okudular Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı başladı

Bu haberi de okudular Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile tarihi bir mutabakata imza attık