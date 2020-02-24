Terör örgütünün sözde yöneticileri toplantı halindeyken vuruldu: 6 ölü
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'ta toplantı halinde olan 2'si sözde PKK'lı yönetici 6 teröristin MİT'le ortaklaşa düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
24 Şubat 2020, Pazartesi 15:27 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat’ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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