Türkiye Terör suçlarından yargılanan sanatçı Yılmaz Çelik'e beraat

Terör suçlarından yargılanan sanatçı Yılmaz Çelik'e beraat

Türkiye

Terör suçlarından yargılanan sanatçı Yılmaz Çelik'e beraat

Tunceli'de, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan şarkıcı Yılmaz Çelik, beraat etti.

01 Haziran 2021, Salı 13:58 Son Güncelleme:
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Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamasında, 8 Aralık 2019'da Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda verdiği konserin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şarkıcı Yılmaz Çelik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından mahkemece tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Çelik, daha sonra adli kontrolle tahliye edildi.

Tutuksuz yargılanan Yılmaz Çelik'in Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Duruşmada Çelik, hazır bulunurken, müdafi olarak Baro Başkanı avukat Kenan Çetin ve avukatlar Hüseyin Aygün ile İnayet Aksu'nun yanı sıra müzisyenler Erdal Erzincan, Muharrem Temiz, Tolga Sağ, Metin Kahraman, Maviş Güneşer, Zeynep Kılıç da yer aldı. Duruşmada söz alan Çelik, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Sanık ve avukatların dinlenilmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yılmaz Çelik'in beraatine karar verdi. 

Serhat Ozan YILDIRIM/DHA

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