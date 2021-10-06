Terörist Özcan Yıldız öldürüldü! Dağlıca saldırısında 8 askerimiz şehit olmuştu
2012'de 8 askerimizin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız öldürüldü. PKK'lı Özcan Yıldız MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirildi.
06 Ekim 2021, Çarşamba 11:02 Son Güncelleme:
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MİT, kanlı terör eylemlerine katılan teröristleri etkisiz hale getirmeyi sürdürüyor. 2012 yılında Hakkari/Dağlıca’da gerçekleştirilen ve 8 askerimizin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan Doktor Rodi kod Özcan Yıldız, MİT operasyonuyla Gare’de etkisiz hale getirildi.
Dağlıca baskını faillerinden Doktor Rodi kod adlı Özcan Yıldız, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.
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