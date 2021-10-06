Türkiye Terörist Özcan Yıldız öldürüldü! Dağlıca saldırısında 8 askerimiz şehit olmuştu

Terörist Özcan Yıldız öldürüldü! Dağlıca saldırısında 8 askerimiz şehit olmuştu

Türkiye

Terörist Özcan Yıldız öldürüldü! Dağlıca saldırısında 8 askerimiz şehit olmuştu

2012'de 8 askerimizin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız öldürüldü. PKK'lı Özcan Yıldız MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirildi.

06 Ekim 2021, Çarşamba 11:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MİT, kanlı terör eylemlerine katılan teröristleri etkisiz hale getirmeyi sürdürüyor. 2012 yılında Hakkari/Dağlıca’da gerçekleştirilen ve 8 askerimizin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan Doktor Rodi kod Özcan Yıldız, MİT operasyonuyla Gare’de etkisiz hale getirildi.

Dağlıca baskını faillerinden Doktor Rodi kod adlı Özcan Yıldız, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar geliyor....


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Zaaf arayan zaaf bulur…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Takvim yaprakları
Rauf Tamer
Murat Çelik
Özdemir: Biz de rahatsızız
Murat Çelik
Hakan Çelik
Spor denince sadece futbol akla geliyordu
Hakan Çelik
Banu Şen
Spil Dağı'nın eteklerinde yazılan bereket ve üretim efsanesi: Manisa
Banu Şen
Şirin Sever
İtirazım var ama neye?
Şirin Sever
Erkut Can
Bu haberi okuyunca utandım!
Erkut Can
Murat Gülderen
Yapay zekanın 'Engeli' yok
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Yazılı açıklama yapılacak