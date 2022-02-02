Sözlüm’ dediği PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, saat 14:00'te başlayan Hazırlık Komisyonu toplantısına katılmadı. Komisyonda Semra Güzel'in yerine HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu savunma yaptı. TBMM Hazırlık Komisyonu karar için yarın toplanacak.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığıyla ilgili Meclis’te oluşturulan Hazırlık Komisyonu çalışmalarını bu hafta tamamlayacak. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu da Hazırlık Komisyonu’nun raporuna göre Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönündeki kararını verecek. Karma Komisyon’un dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alması halinde Güzel ile ilgili son sözü Meclis Genel Kurulu söyleyecek. Genel Kurul’da yapılacak oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararı çıkması halinde de Güzel ile ilgili iki ayrı dosyadan yargı süreci başlayacak.

Güzel’in Hazırlık Komisyonu’nda henüz savunma yapmadığı bildirildi. Komisyonun önceki günkü toplantısında Güzel’in yerine HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki’nin savunma yapmak istediği, ancak kendisinin de Hazırlık Komisyonu üyesi olması nedeniyle bu talebinin kabul edilmediği öğrenildi. Hazırlık Komisyonu, çalışmalarını tamamlayacağı güne kadar Güzel’in ya kendisinin gelip ya da yetki belgesi vereceği bir başka isim aracılığıyla savunmasını yapabileceği kararını da aldı.

GÜZEL'İN YERİNE KERESTECİOĞLU SAVUNMA YAPTI

Bugünkü toplantıya ilişkin son bilgileri CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram aktardı. CNN Türk muhabiri, Güzel'in yerine HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun savunma yaptığını söyledi. TBMM Hazırlık Komisyonu karar için yarın toplanacak.

HDP'Lİ VEKİLİN SKANDAL FOTOĞRAFI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, PKK’lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak’taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görülmüştü. Öldürülen terörist Volkan Bora’nın Harran Üniversitesi İletişim Fakültesi, HDP Milletvekili Semra Güzel’in ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni aynı dönemde okuduğu ve tanıştıkları biliniyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra örgüte yakınlığı ile bilinen bir medya kuruluşunda muhabirlik yapan Volkan Bora’nın daha sonra örgüte katıldığı öğrenildi.







