Teröristler bombayı iç çamaşırlarında gizlemişler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesinde sınırdan yasadışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan PKK üyesi olduğu değerlendirilen 3 terörist yakalandı. Teröristlerin üzerlerinde yapılan aramada iç çamaşırlarına gizledikleri 600 gram el yapımı plastik patlayıcı ile fünye, role ve elektrik kablosu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ndeki sınır hattını koruyan Ceylanpınar 1. Hudut Bölük Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan Suriye uyruklu 3 kişiyi sınır hattında yakaladı. Gözaltına alınan 3 zanlının üzerinde yapılan aramada iç çamaşırlarına gizlenmiş 600 gram el yapımı plastik patlayıcı, 2 elektrikli fünye, 1 role, 15 santim kabloya bağlı elektrikli fünye ele bulundu. İç çamaşırlarına sarılı vaziyette bulunan patlayıcılar jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığında sorguya alınan 3 zanlının terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu belirtildi. Türkiye'ye eylem amaçlı geldiği tespit edilen 3 Suriye uyruklu zanlının sorgulandığı, soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.

SABAH -Halil Turan