Türkiye Teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

Teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

Türkiye

Teröristlere ait 2 sığınak imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında, Nazımiye ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

22 Mart 2021, Pazartesi 19:32 Son Güncelleme:
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, terör örgütlerine yönelik operasyonda, 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında, Nazımiye ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, arazi taraması yapan güvenlik güçleri, teröristlerin kullandığı 2 sığınağı tespit etti.

İmha edilen sığınaklarda yapılan aramada, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede, terörist unsurların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.

AA

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