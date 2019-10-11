Teröristlere ait Doçka tam isabetle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda, “Barış Pınarı Harekâtı’nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu” denildi.

Uçaksavar monteli aracın vurulma anı da paylaşıldı:

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