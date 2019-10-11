Teröristlere ait Doçka tam isabetle vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında İHA’lar tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracın Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurulma anına ait görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan paylaşımda, “Barış Pınarı Harekâtı’nda İHA’larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG’li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu” denildi.
Uçaksavar monteli aracın vurulma anı da paylaşıldı:
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