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Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılmaz hale getiriliyor

Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekât bölgesinde tespit edilen PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor

26 Ekim 2019, Cumartesi 15:17
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Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılmaz hale getiriliyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde tespit edilen PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor" denildi.



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