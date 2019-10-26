Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılmaz hale getiriliyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde tespit edilen PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor" denildi.







