Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılmaz hale getiriliyor
Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı Harekât bölgesinde tespit edilen PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde tespit edilen PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor" denildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1188045925085843462?s=19