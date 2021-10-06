Türkiye Teröristlere bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

Teröristlere bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

Türkiye

Teröristlere bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, 'Teröristlere ağır darbe indirmeye devam ediyoruz' denildi. Paylaşımda Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı.

06 Ekim 2021, Çarşamba 15:54 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Teröristlere ağır darbe indirmeye devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8 oldu.''

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