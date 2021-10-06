Teröristlere bir darbe daha! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, 'Teröristlere ağır darbe indirmeye devam ediyoruz' denildi. Paylaşımda Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı.
06 Ekim 2021, Çarşamba 15:54 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Teröristlere ağır darbe indirmeye devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8 oldu.''
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