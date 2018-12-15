Teröristlere bomba yağdı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, bir AT 4 tanksavar silahı ile teröristlere ait barınak/sığınaklar ve çok miktarda yaşam malzemesi tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, bir AT 4 tanksavar silahı ile teröristlere ait barınak/sığınaklar ve çok miktarda yaşam malzemesinin imha edildiği bildirildi.
SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ
Edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda, bir AT 4 tanksavar silahı ile teröristlere ait barınak/sığınaklar ve çok miktarda yaşam malzemesi bulunarak imha edildi.