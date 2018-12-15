Teröristlere bomba yağdı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, bir AT 4 tanksavar silahı ile teröristlere ait barınak/sığınaklar ve çok miktarda yaşam malzemesi tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi

15 Aralık 2018, Cumartesi 19:06
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Teröristlere bomba yağdı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, bir AT 4 tanksavar silahı ile teröristlere ait barınak/sığınaklar ve çok miktarda yaşam malzemesinin imha edildiği bildirildi. 

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda, bir AT 4 tanksavar silahı ile teröristlere ait barınak/sığınaklar ve çok miktarda yaşam malzemesi bulunarak imha edildi.

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