Teröristlere darbe! Toprağa gömülü olarak bulundu
Bingöl’ün Yayladere ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
28 Mayıs 2021, Cuma 19:12 Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK’ya yönelik ’Eren-4’ operasyonu kapsamında Yayladere ilçesi kırsalında operasyon başlattı. Güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada teröristlerin toprağa gömdüğü 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
Patlayıcılar, operasyon bölgesinde kontrollü şekilde imha edildi.
DHA
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