Türkiye Teröristlere darbe! Toprağa gömülü olarak bulundu

Teröristlere darbe! Toprağa gömülü olarak bulundu

Türkiye

Teröristlere darbe! Toprağa gömülü olarak bulundu

Bingöl’ün Yayladere ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

28 Mayıs 2021, Cuma 19:12 Son Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK’ya yönelik ’Eren-4’ operasyonu kapsamında Yayladere ilçesi kırsalında operasyon başlattı. Güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada teröristlerin toprağa gömdüğü 2 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcılar, operasyon bölgesinde kontrollü şekilde imha edildi.

DHA

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