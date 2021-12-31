Teröristlere finans sağlayan 6 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu ekiplerinin koordineli çalışması kapsamında, Batman merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Dini istismar eden terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine, deşifre edilmesine ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik para toplayarak çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Batman merkezli 4 farklı ilde operasyon düzenlendi. Adresleri belirlenen şüpheliler, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Batman Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İHA