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Ters rüzgara kapılan paraşütçü önce çatıya, sonra yere düştü

Kahramanmaraş’ta yamaç paraşütü yapan bir kişi, iniş sırasında ters rüzgara kapılmasıyla yere düştü

10 Mayıs 2019, Cuma 00:43 Son Güncelleme:
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Ters rüzgara kapılan paraşütçü önce çatıya, sonra yere düştü

Burhan Çokuçtan (33) akşam saatlerinde Ahır Dağı’ndan yamaç paraşütü ile havalandı. Bir yıldır yamaç paraşüt sporu yapan Burhan Çokuçtan iniş sırasında ters rüzgara kapılarak Onikişubat ilçesi Yirmikigün Mahallesi üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısına, sonra yere düştü.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Genç sporcuyu fark eden çevredekiler, durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından KSÜ Tıp Fakültesine kaldırılan sporcunun vücudunda çeşitli kırıklar olduğu öğrenildi.


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