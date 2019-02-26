Tesadüfen keşfedildi, defineciler talan etti!

Gümüşhane’nin İkisu Mevkisi’nde yıllar önce başlatılan taş ocağı çalışması sırasında sarp kayalıklar arasında bir mağara olduğu fark edildi. Mağarada yapılan incelemelerde duvarlarında, milattan önceki yıllara ait işaretler ve freskler ile Yunanca yazılar yer aldığı belirlendi.

"Dağ Manastırı" olarak adlandırılan ve tarihi geçmişi M.Ö. 10’uncu yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilen mağara, defineciler tarafından talan edildi. Duvarlarındaki yazı ve fresklerin tahrip olduğu mağaranın arkeologlar tarafından araştırılıp turizme kazandırılması isteniyor.

'GELİP İNCELEMELERİ GEREKİYOR'

TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Yusuf Oral, mağaranın taş ocağı çalışmaları sırasında keşfedildiğini anlatarak, mağara ile ilgili detaylı araştırma yapılmadığını söyledi. Oral, "Bu işin uzmanları olan arkeologların gelip burayı incelemeleri gerekiyor.

Bizim gördüğümüz kadarıyla mağaranın içerisinde ve tavanında özel bir sıva var. Burası çok tahrip edilmiş. Burayı kullanan ya da define arayanlar mağarayı tahrip etmiş. Duvarlarda freskler var. Bizans Dönemi’ne ait olduğunu tahmin ettiğimiz simgeler var. O dönemlere ait yazılar var" dedi.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)