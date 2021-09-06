Şansı getiren tespih çiçeğinin hikayesi ve özellikleri

Tesbih çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Tesbih çiçeği hikayesi nedir?

Tesbih çiçeği, dalları ip şeklinde oluşan dalların kenarlarından yuvarlak tesbih tanesi şeklinde yumruları olan çiçek açan ve yeşil bir bitkidir. Tesbih çiçeğinin çiçekleri papatyagiller familyasına aittir. Bu nedenle de çiçeklerin şeklinden bilinebilir. Bu çiçek, dallarının arasında bulunan yapraklarının bezelye şeklinde olması nedeni ile tesbih çiçeği ismini alır. İçinde bulunan yumru şeklinde yuvarlaklar, tesbih tanelerini hatırlattığı için bu isimle adlandırılır. Tespih çiçeğinin papatyaya benzeyen çiçekleri bulunur.

TESPİH ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Tesbih çiçeği, uzayan ipliklerle takılmış inci tanelerine de benzer. Bu nedenle de bazı yerlerde inci çiçeği olarak da bilinir. Tesbih çiçeği bakımı yapılırken çevresindeki kuruyan dalların alınması ve toprağının da arada bir yenilenmesi gerekir. Tesbih çiçeği fazla bakım istemeyen ve kolay bakılabilen bir çiçektir. Yetişmesine uyumlu koşullar oluştuğu zaman rahatlıkla gelişerek çiçek verebilir.

TESPİH ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tesbih çiçeği özellikleri nedeni ile iç mekanlarda çok sık yetiştirilen bir bitkidir.

Tesbih çiçeğinin görünümü tesbih tanelerini andırdığı için inci çiçeği ve tesbih olarak adını alır.

Tesbih çiçeği, daha çok kumlu toprakları seven bir bitkidir.

Afrika kökenli bir bitki olduğu için düşük sıcaklıklara karşı da elverişli yaşam sürer.

Tesbih çiçeği, çoğalmaya başladığı zaman bulunduğu yerde çiçek açmış ve bezelye dökülmüş şeklinde bir görünüme sebep olur. Çiçeğe sulama yaparken yapraklara fazla su temasında bulundurmamaya dikkat etmek gerekir. Yaprakları yeşil bezelye renginde ve dokusunda olduğundan dolayı su ile fazla temas etmeleri onların renk kalitelerini bozar.

TESPİH ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Tesbih çiçeğinde bulunan tesbih tanesi gibi yaprakların artması sonucunda şansın artacağı hakkında bazı inanışlar da bulunuyor. Tesbih çiçeği yetiştirilmesi için özellikle de sabah güneşi alan nemli ortamın iyi ayarlamış olması gerekir.

Bitki için gerekli toprağın hazırlanması yeterli olur. Tesbih çiçeği yetiştirme döneminde ise, sulama konusuna çok dikkat ve özen göstermek gerekir. İç mekanlarda güneş alan her mekana rahatça adapte olabilen ve dalların boyunun uzaması ile birlikte yaprakları da eşit derecede çoğalan özel bir çiçektir. Bu çiçek, çok bakım gerektirmediğinden pek çok mekanda sıkça kullanılır.



