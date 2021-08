Tesbih namazı tüm vücutla yapılan tövbe olarak nitelendirilirken, aynı zamanda nafile bir namaz olduğu için kişinin yalnız başına kılınması tavsiye ediliyor. Peki, tesbih namazı kaç rekattır? Tesbih namazı nasıl kılınır? İşte ayrıntılar…

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı 4 rekat kılınan bir namazdır ve istenirse 2 rekatta bir selam verilerek ya da 4 rekat sonunda sadece bir selam verilerek kılınabilir.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

“Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Rükuya eğilince 3 rüku teşbihinden sonra 10 defa “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Rükudan doğrulduktan sonra “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Secdeye yatılır ve secde teşbihinin ardından “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Secdeden doğrulunur ve “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Yekrar secdeye yatılır secde teşbihinin ardından “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Böylelikle ilk rekat tamamlanmış olur.

İkinci rekat için kalkılır, 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

Zammı sure okunur ve 10 defa “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

İkinci rekatta ilk rekattaki gibi namazın her böklümünde 10’ar defa 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

İkinci rekatın ikinci secdesinden sonra tahiyyata oturulur, salli barik okunur ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır ve ilk rekattan itibaren tekrar edilerek 4 rekat tamamlanmış olur.

4 rekatın sonunda “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” teşbihi 300 defa okunmuş olur.

TESBİH NAMAZININ FAZİLETİ NEDİR?

Tesbih namazı Kuran-ı Kerim’de geçen bir namaz değildir. Ancak teşbih namazına ilişkin bir hadis ile rivayet edilir. Peygamber Efendimiz (sav) amcası Hz. Abbas’a teşbih namazı konusunda tavsiyede bulunmuştur:

“Ey Abbas! Amcacığım! Sana bir şey vereyim mi, sana bir bağışta bulunayım mı? Sana bir özellik tanıyayım mı? Sana on haslet ölçüsü vereyim mi? Sen bu on hasleti yerine getirdiğin zaman, Allah senin geçmiş ve gelecek, eski ve yeni, bilerek veya bilmeyerek yaptığın, gizli veya aşikâr yapılan, küçük büyük bütün günahlarını affeder, bağışlar. Bu on haslet şunlardır:

Dört rekât namaz kılarsın, her rekâtında Fatiha suresini ve başka bir sure okursun. Birinci rekâtta kıraatı bitirdikten sonra, ayakta iken on beş defa: "Sübhanellâhi velhamdu lillâhi ve lâ ilahe illallahu vellâhu ekber" dedikten sonra rükûa varırsın ve aynı tesbihi on defa rükûda söylersin. Sonra başını kaldırıp, ayakta on defa söylersin. Sonra secdeye gider on defa orada söylersin. Birinci secdeden sonra iki secde arasındaki oturuşta on defa söylersin. İkinci secdeye vardığında yine on defa ve basını secdeden kaldırınca da on defa söylersin. Böylece bir rekâtta yetmiş bey defayı tamamlamış olursun.

Ey amcacığım! Eğer güç getirebilirsen, her gün bu namazı bir defa kılarsın. Buna güç getiremediğin takdirde, her cuma bir defa kılmaya çalışırsın. Bunu da yapamazsan, her sene bir defa kılmaya çalış. Bunu da yapamazsan hiç olmazsa ömründe bir defa olsun kıl" (Tirmizî, Vitir, 19; İbn Mace, ikâme, 190; Ebû Dâvud, Tatavvu, 14; et-Tergib ve't-Terhib, I, 467, 469).”