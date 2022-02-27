Tesbih namazı kılınırken, her rekâtta belirli sayıda teşbih duası okunur. Kıyam, kıraat, rükû ve secde sayılarında, diğer namazlardan bir farklılık bulunmayan tesbih namazında toplamda 300 defa teşbih duası okunmuş olur. İşte, fazilet bakımından oldukça yüksek olan teşbih namazı hakkında bilinmesi gerekenler…

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih namazı genellikle 4 rekat olarak kılınmaktadır. Namazı kılan kişi isterse iki rekatta bir selam vererek isterse 4 rekat namazı tek selamda kılabilir.

TESBİH DUASININ TÜRKÇE-ARAPÇA OKUNUŞU, ANLAMI

Türkçe okunuşu: Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim."

Arapça okunuşu:

Anlamı: "Allah’ı bütün noksan sıfatlardan tenzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır.

TESBİH NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Tesbih namazına “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

TESBİH NAMAZI KILINIŞI

Niyet edip tekbir getirdikten sonra

Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.



