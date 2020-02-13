Aksaray'a kadar gelmişken o meşhur tulum kebabını yemeden dönmek olmaz. Şehre gelen her turist de aynısını yapıyor. Aksaray mutfağının önemli lezzetlerinden "tulum kebabı", yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl coğrafi işaret belgesiyle tescillenen tulum kebabı, damak tadını önemseyen Aksaraylılar ile kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin hem gözüne hem de damağına hitap ediyor. Tulum kebabı için bir gün önceden dinlendirilen kuzu kol eti, tuz, karabiber, kekik, reyhan gibi baharatların eklenmesinin ardından tereyağ ve tulum peyniri konarak, odun fırınına sürülüyor. Kebap, yaklaşık 5 saat pişirildikten sonra iç pilavla servis ediliyor.

"Türkiye'nin her yerinden gelenler var"

Aşçı Burhan Aktaş, yaptığı açıklamada, tulum kebabının, kentin önemli lezzetleri arasında yer aldığını söyledi.

Aksaray'ı ziyaret edenlerin, tulum kebabını tatma fırsatı bulduğunu belirten Aktaş, şu bilgileri verdi:

"8 yıldır tulum kebabını yapıyoruz. Bundan önce Aksaray denince akla sadece Aksaray tava geliyordu. Yemek anlamında Aksaray'ımızı daha iyi nasıl tanıtırız diye düşündük ve araştırdık. Yaşlı insanlara sorduk. Eski yemeklerimizi araştırdık ve tulum kebabını bulduk."

Aktaş, bu kebabı, coğrafi işaret belgesiyle tescillemek için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle birlikte Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptıkları başvurunun geçen yıl kabul edildiğini hatırlattı.

Tulum kebabının, Anadolu topraklarına özgü bir lezzet olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Koyun veya kuzuyu kestikten sonra bir gün dinlendiriyoruz. Porsiyon halinde parçaladıktan sonra baharatlarla harmanlıyoruz. Yaz aylarında kuyularımızda yapıyoruz. Ancak kış aylarında taş fırında yapmak zorunda kalıyoruz. 5 saatte pişiyor. Çok da lezzetli oluyor. Kebabımızı yemek için Türkiye'nin her yerinden gelenler var. Bu bizi çok mutlu ediyor."

''Herkese tavsiye ederim''

Müşterilerden Bayram Ali Aslan ise tulum kebabını, çobanlık yaptığı dönemlerde arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarını anımsattı.

Yıllar önce alıştıkları bu lezzeti, lokantada da tatma fırsatı yakaladıklarını dile getiren Aslan, "Çobanlık yaptığımız zamanlardaki gibi lezzetli olmuş. Herkesin eline sağlık. Çok beğendim. Herkese tavsiye ederim. Tulum kebabımızın tescillenmesi, Aksaray'ımızın tanıtımı için çok önemli bir gelişme olmuş." ifadesini kullandı.

AA