Magazin Tescilli milyarder

Tescilli milyarder

Magazin

Tescilli milyarder

Kim Kardashian West (40), kurduğu kozmetik markası ve iç giyim markası sayesinde milyarder oldu.

08 Nisan 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Kim Kardashian West, geçen yıl kozmetik markası KKW Beauty’nin yüzde 20’sini 200 milyon dolara satmıştı. İç giyim markasında 225 milyon dolar, kozmetik markasında 500 milyon dolar hissesi olan Kardashian, televizyondan yılda 10 milyon dolar kazanıyor. Forbes dergisi, Kardashian’ın milyarder statüsünü tescilledi. Kardashian, milyarderler listesine 2 bin 674’üncü sıradan girdi. Kardashian’ın kız kardeşi Kylie Jenner, kozmetik markasıyla 900 milyon dolar servet edinmişti. Kardashian, izinden gittiği kardeşini geçti.

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