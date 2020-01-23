'Teşekkürler Acun Ilıcalı' Sahibi olduğu TV8 kanalında yayınlanan 'O Ses Türkiye'nin hem yapımcılığını hem de sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı, 10 yıldır devam eden yarışma ile ilgili flaş bir hamle yaptı.