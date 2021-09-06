Bakım Tesettürlü kadınlar için saç bakım önerileri

Tesettürlü kadınlar için saç bakım önerileri

Bakım

Tesettürlü kadınlar için saç bakım önerileri

Gün boyu kapalı kalan saç derisinde bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle tesettürlü kadınlar için saça doğru bakım yapmak son derece önemli. Peki tesettürlü kadınlar için saç bakımı nasıl olmalı? Kapalı kalan saçlarda kepek problemi de sık olarak görülebiliyor. İşte tesettürlü kadınlar için saç bakım önerileri ve kepek karşıtı doğal maske tarifi.

06 Eylül 2021, Pazartesi 14:12 Son Güncelleme:
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Kapalı kalan saçlar için yapılacak bakım normal saçlardan biraz daha farklı olmalıdır. Gün boyu kapalı kalan saçlarda kepek ya da matlaşma görülebilir. Tesettürlü kadınların sağlıklı saçlara kavuşabilmesi için kullanılan ürünlerin doğallığı da son derece önemli. Haftada 3 kez saçları yıkamak ve yıkarken masaj yapmak, saç derisindeki kılcal damarları harekete geçireceğinden saç derisinin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Peki tesettürlü kadınlar, saç bakımında nelere dikkat etmeli? Birkaç ipucu ile saçlarınızın güçlü ve sağlıklı kalmasını sağlayabilirsiniz.

Saçlarınızı yıkadıktan sonra hemen kapatmak yerine biraz hava almasını sağlayın. Saçlarınızı nemliyken kapatırsanız, kepek sorununu yaşamanız mümkün. Bu durum aynı zamanda saç diplerinde kaşıntıya da neden olabilir.

Saçlarınızı sık sık tarayarak saç derinizdeki kan dolaşımını artırabilir ve saçlarınızın sürekli karışmasını önleyebilirsiniz. Her sabah kalktığınızda ve her gece yatamadan önce saçlarınızı taramaya özen gösterin.

Her hafta bakım maskesi yaparak saçlarınızın ihtiyacı olan besini karşılayabilir ayrıca cansız ve mat görünmesinin önüne geçebilirsiniz.

Kullandığınız saç bonesinin saçlarınızı yıpratmayan bir kumaştan yapılmış olmasına özen gösterin.

Güneş görmeyen saçlar için özel olarak üretilen şampuanlardan kullanabilirsiniz. Bu şampuanlar saçlarınızın ihtiyacı olan vitaminleri karşılayabilir.

Saçlarınızı çok sıcak suyla yıkamayın. Böylece kepeği önlemiş olursunuz.

KEPEKLİ SAÇLAR İÇİN LİMON VE YOĞURT MASKESİ

Yoğurt kepekle savaşan en doğal maddelerden biridir. Tüm saç tiplerinde kullanılabilir.

Bir miktar yoğursun içine biraz limon suyu sıkın. Saç derinize sürün ve 20 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın.


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