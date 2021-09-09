Yeni sezon fragmanları ile nefes kesen dizinin afişinde, ‘Teşkilat’ın yıldızları Mesut Akusta, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu ve kadroya bu sezon katılan Gürkan Uygun yer aldı.

‘Teşkilat’, kadroya katılan usta oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, görsel efektleri ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile pazar günleri yine izleyiciyle buluşacak.

Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının öyküsü ‘Teşkilat’ 26 Eylül Pazar günü yeni sezonuyla TRT 1’de.



