Tesislerde Şenol Güneş'e şok tepki: Hak ettiler
Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Fenerbahçe ile kendi sahasında 3-3 berabere kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’e Siyah-Beyazlı bir taraftar tepki gösterdi.
Müsabakanın ardından takımla birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne dönen Güneş, tesislerden arabasıyla ayrılırken taraftarın tepkisine maruz kaldı.
Siyah-Beyazlı bir taraftar Güneş’e, "Fenerbahçe’den korkulmaz" derken, deneyimli çalıştırıcı, "Burası benim evim, senin evinde sana tepki gösterseler sen ne yaparsın? Evine gelince tepki göstermiyorsun, burada gösteriyorsun" şeklinde yanıt verdi.
İşte o anlar:
MAÇTA DA TEPKİ GÖRDÜ
Karşılaşmada yakaladığı fırsatı değerlendiremeyen Beşiktaş'ta taraftarlar, Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
Bazı taraftarlar, ikinci yarıda oyuna müdahale edemediği gerekçesiyle tecrübeli teknik adama kızdı.