Tesislerde Şenol Güneş'e şok tepki: Hak ettiler

Spor Toto Süper Lig’in 23’üncü haftasında Fenerbahçe ile kendi sahasında 3-3 berabere kalan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’e Siyah-Beyazlı bir taraftar tepki gösterdi.

26 Şubat 2019, Salı 09:29 Son Güncelleme:
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Tesislerde Şenol Güneş'e şok tepki: Hak ettiler

Müsabakanın ardından takımla birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne dönen Güneş, tesislerden arabasıyla ayrılırken taraftarın tepkisine maruz kaldı.

Siyah-Beyazlı bir taraftar Güneş’e, "Fenerbahçe’den korkulmaz" derken, deneyimli çalıştırıcı, "Burası benim evim, senin evinde sana tepki gösterseler sen ne yaparsın? Evine gelince tepki göstermiyorsun, burada gösteriyorsun" şeklinde yanıt verdi.

İşte o anlar:

MAÇTA DA TEPKİ GÖRDÜ

Karşılaşmada yakaladığı fırsatı değerlendiremeyen Beşiktaş'ta taraftarlar, Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Bazı taraftarlar, ikinci yarıda oyuna müdahale edemediği gerekçesiyle tecrübeli teknik adama kızdı.

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