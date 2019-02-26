Müsabakanın ardından takımla birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne dönen Güneş, tesislerden arabasıyla ayrılırken taraftarın tepkisine maruz kaldı.

Siyah-Beyazlı bir taraftar Güneş’e, "Fenerbahçe’den korkulmaz" derken, deneyimli çalıştırıcı, "Burası benim evim, senin evinde sana tepki gösterseler sen ne yaparsın? Evine gelince tepki göstermiyorsun, burada gösteriyorsun" şeklinde yanıt verdi.

İşte o anlar:

MAÇTA DA TEPKİ GÖRDÜ

Karşılaşmada yakaladığı fırsatı değerlendiremeyen Beşiktaş'ta taraftarlar, Siyah-Beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Bazı taraftarlar, ikinci yarıda oyuna müdahale edemediği gerekçesiyle tecrübeli teknik adama kızdı.