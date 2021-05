Teşkilat 11.bölümde neler yaşandı?

TRT’nin iddialı dizilerinden biri olan Teşkilat dizisi yayınlandığı her hafta reyting rekoru kırmayı başarıyor. Teşkilat dizisi 11.bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Peki Teşkilat’ın yeni bölümünde neler yaşandı? İşte detaylar…

‘Teşkilat’, aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken #Teşkilat etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu.

TEŞKİLAT EKİBİ PARİS’E KONUŞLANDI

Ekip Fadi’nin Paris’te yaşayan oğlu Amir’i takibe alarak Fadi’ye ulaşmak için yeni bir plan yaptı. Pınar, Hakkı ve ilk kez saha görevine çıkacak Gürcan’ın Paris’e gönderilmesine karar verildi. Plana göre Pınar’ın sahte kimlikle Amir’in sahibi olduğu sosyal medya şirketinde işe girmesi planlandı.

LEYAL VE CEREN’İN ORTAK PLANI

Fadi, Filistin’deki seçimlerde Kasım’ın kendisine rakip olmasından son derece rahatsız oldu. Fadi’nin güvenini yeniden kazanmak isteyen Leyal, Ceren’le birlikte plan yaparak Kasım’ı ele geçirmek için harekete geçti. Leyal ve Ceren, Serdar’ı tuzağa düşürerek Kasım’ın yerini tespit etmek için sahte bir kaçırılma olayı gerçekleştirdi.

TEŞKİLAT EKİBİ, LEYAL VE CEREN’E TERS KÖŞE YAPTI

Ancak ekip de kendi planını yapmıştı. Leyla ve Ceren’in görüşmesinden haberdar olan ekip, Serdar’ın kaçırılacağını öngörerek pozisyonunu aldı. Yakalanan Serdar ise işkence görmesine rağmen konuşmadı ancak Ceren’in hayatı söz konusu olduğunda Kasım’ın yerini söyledi. Ceren, Leyal’i arayıp Kasım’ın bulunduğu adresi söylerken, ekip de bu şekilde Leyal’in adamlarını istediği yere yönlendirmiş oldu ve kıskıvrak yakaladı. Leyal’e de Kasım’ın ele geçirildiği bilgisi iletildi.

FADİ’YE ‘ZEHİRLİ’ DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Diğer yanda Pınar, Amir’i etkileyip yanında işe başlarken, Amir’in bilgisayarına girmeyi başardı ve Fadi’nin doğum günü vesilesiyle Paris’te olduğu ortaya çıktı. Ekip yeni bir plan yaptı ve müjdeli haberi Fadi’ye vermek üzere Paris’e giden Leyal’in karşısına Serdar ve Zehra çıktı. Zehra’nın etkili konuşması Leyal’i ikna etti ve Fadi’ye karşı ekiple birlikte hareket etmeyi kabul etti. Buna göre Leyal, Kasım’ın öldürüldüğüne inandırıp doğum günü hediyesi olarak Fadi’ye bir kılıç hediye edecekti. Kılıcın sapı Hakkı tarafından özel bir zehirle kaplandı.

FADİ, LEYAL’İN CEZASINI KESTİ

Fadi’ye özel hazırlanan hediyeyi alarak doğum günü partisine giden Leyal, son anda fikir değiştirip Fadi’nin kılıcı tutmasına engel olmak istedi. Leyal’e dinleme cihazı yerleştiren ve olayı an be an takip eden ekip, B planına geçti ve Fadi’yle iletişim kurdu. Fadi, ihaneti ortaya çıkan Leyal’in cezasını kılıçla kesti.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Nefes kesen 11.bölümüyle ekrana gelen Teşkilat dizisinin 12. yeni bölümü 23 Mayıs Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.