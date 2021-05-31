Teşkilat 13. yeni bölümüyle nefes kesti

İlgi çekici senaryosuyla büyük beğeni toplayan Teşkilat dizisi dün akşam 13.yeni bölümüyle ekrana geldi. Saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat’ın son bölümünde neler yaşandı? Detaylar haberimizde.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE CEREN’E TALİMAT VERİLDİ

Türkiye’ye getirilen Fadi, ‘Kale’ye yönelik planlanan saldırıyla ilgili sorgusunda Şirket’in onu koruyacağını düşünerek bilgi vermedi. Fadi yakalanmasına rağmen, Şef büyük saldırı planına devam etmesi için Ceren’e talimat verdi.

CEREN’E YAPILACAK OPERASYON SON ANDA İPTAL EDİLDİ

Karargâhtaki değerlendirme sonucunda Ceren için yolun sonuna gelindiğine karar verildi. Ceren’in Şef başta olmak üzere tüm bağlantılarıyla birlikte yakalanması için operasyon planlandı. Bu sırada saldırı için ülkeye gelen teröristler kurdukları düzenekle televizyonlarda boy gösterip tehditler yağdırınca, Ceren’e yapılması planlanan operasyon iptal edildi.

EKİP TERÖRİSTLERE BASKIN YAPTI

Saldırıyla ilgili detaylara ulaşmak için farklı yollar arayan Uzay, Fadi tarafından aktarılan paraların izini sürmek için Gürcan’a bankanın veri tabanına girmesini söyledi. Gürcan tanıdığı bilgisayar korsanlarını devreye sokarak bir siber atak gerçekleştirdi ve hesap hareketlerine ulaşıldı. Ele geçirilen veriler sonucunda Şef’in operasyonun lojistiğini sağladığı öğrenildi ve Ankara’da bulunan teröristlerin bulundukları adreslere baskın yapıldı.

FADİ’NİN HAİN KAÇIŞ PLANI

Fadi oğlunun özgürlüğü karşılığında yapacağı anlaşmayı avukatıyla yüz yüze görüşmeden kabul etmeyeceğini söyledi. Fadi ve avukatının güvenli bir mekanda görüşmesi için Zehra ve Hakkı hazırlıklara başladı. Teröristlere yapılan baskında havaalanında temizlik görevlisi olan bir görevlinin ailesinin rehin alındığı ortaya çıktı. Bir teröristin de havaalanında olduğu öğrenildi. Serdar ve Hulki hemen havaalanına doğru yola çıktı. Teröristin Berlin uçağında olduğu anlaşılınca Serdar uçağa bindi. Fadi’yi avukatıyla yapacağı görüşmeye götüren araç korumanın şoförü öldürmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Serdar’ın takip ettiği terörist ise uçak kalkar kalkmaz eylem planını devreye soktu…

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

‘Teşkilat’ın yeni bölümü 6 Haziran Pazar akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacak.



