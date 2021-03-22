Magazin Teşkilat 3. son bölüme Serdar ve Zehra'nın sahnesi damga vurdu!

Teşkilat 3. son bölüme Serdar ve Zehra'nın sahnesi damga vurdu!

Magazin

Teşkilat 3. son bölüme Serdar ve Zehra'nın sahnesi damga vurdu!

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 3. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Teşkilat son bölümde, İHA/SİHA ekibine yapılan hain saldırının faillerini bulmak için kurulan özel ekip, Berlin'de operasyon yaptı. Ekip Pascal'a talimatı veren kişiyi tespit etti. Ancak Ceren'in bilgi sızdırmasıyla deşifre olan Serdar ve Zehra nefes kesen bir sahneyle otelden kaçmayı başardı. Finalde ekip Pascal'ı da öldürerek intikam aldı. Teşkilat dizisi sosyal medyada da gündem oldu.

22 Mart 2021, Pazartesi 09:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat, 21 Mart Pazar akşamı 3. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarının anlatıldığı Teşkilat dizisinin son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

GİZLİ EKİPTEN NEFES KESEN BERLİN OPERASYONU

Mete liderliğinde kurulan ve SİHA ekibine yapılan saldırının sırlarını çözmeye çalışan özel ekip bu defa Berlin'de çok gizli bir operasyona imza attı.

Pascal oyuna getirilerek ülkeden kaçırıldı ve Şirket'in başındaki kişiye ulaşmak için yem olarak kullanıldı. Serdar ve Zehra kılık değiştirerek baloya sızdı.

Şirket'in yöneticisini ortaya çıkaran ekip Ceren'in bilgi sızdırmasıyla deşifre oldu. Serdar ve Zehra otel çatısından karşı apartmana bir ip vasıtasıyla kaçmayı başardı. Finalde ise ekip, saldırının planlayıcısı Pascal'ı öldürerek intikam aldı.

TEŞKİLAT TWITTER'DA TT OLDU!

Teşkilat dizisi son bölümüyle sosyal medya gündeminde de zirvede yer aldı. İşte Twitter'daki Teşkilat yorumlarından bazıları:

İlgili Haberler
Teşkilat dizisinde nefesleri kesecek yeni adımlar!Teşkilat dizisi 2. bölüme damga vuran final sahnesi!'Teşkilat: Yaşayan bir ülke dizisi'TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı'Teşkilat' ilk bölümüyle ekrana geliyor


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
22 Mart 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Kürkçü dükkanına geri dönmüş
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
22 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
22 Mart haftasına astrolojik bakış: Ekstrem gelişmeler
Öner Döşer
Funda Duru
Leonardo Da Vinci'nin ruhunu onurlandıran bir sanatçı: Refik Anadol
Funda Duru
Uğur Alkapar
Unutulma korkusu
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Mutlu ilişki için bunlardan vazgeç
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Gökçen Erdoğan
Süte güvenip de korunmasız sevişmeyin
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
Ekonominin derin girdapları ve yükselen yıldızları
Yasemin Candemir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 dakikada dünyadan magazin (22 Mart 2021)