Şen, düzenlediği basın toplantısında, “İl başkanları burada olacaklar. Üç kademe halinde büyük bir teşkilatımız var. 93 bin kişiden oluşuyor. Üç kademe il başkanları liderlik okuluyla maratonu başlatıyoruz. Tüm bu güz mevsimini eğitimle geçireceğiz. Her hafta sonu bir bölgede olacak. 10 hafta boyunca eğitimlerimiz sürecek. 12 ana konuda derslerimiz olacak, 6’şar saatten her hafta sonunu eğitimlerle geçireceğiz. Biz büyük bir teşkilatız, Birinci 20 yıl zaferle geçti, ikinci 20 yıl da zaferden zafere, daha büyük bir Türkiye ile geçecek” dedi.



