Siyaset Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'nda ilk ders Erdoğan’dan

Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'nda ilk ders Erdoğan’dan

Siyaset

Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'nda ilk ders Erdoğan’dan

Bugün başlayacak olan Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı'nda ilk dersi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verecek.

07 Ekim 2021, Perşembe 07:12 Son Güncelleme:
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Şen, düzenlediği basın toplantısında, “İl başkanları burada olacaklar. Üç kademe halinde büyük bir teşkilatımız var. 93 bin kişiden oluşuyor. Üç kademe il başkanları liderlik okuluyla maratonu başlatıyoruz. Tüm bu güz mevsimini eğitimle geçireceğiz. Her hafta sonu bir bölgede olacak. 10 hafta boyunca eğitimlerimiz sürecek. 12 ana konuda derslerimiz olacak, 6’şar saatten her hafta sonunu eğitimlerle geçireceğiz. Biz büyük bir teşkilatız, Birinci 20 yıl zaferle geçti, ikinci 20 yıl da zaferden zafere, daha büyük bir Türkiye ile geçecek” dedi.


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