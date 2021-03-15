Teşkilat dizisi 2. bölüme damga vuran final sahnesi!

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat, 14 Mart Pazar akşamı 2. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonlarının anlatıldığı Teşkilat dizisinin son bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı. Teşkilat son bölümde Serdar, başka ülkeler için ajanlık yaptığını öğrendiği sevgilisi Ceren'in hayal kırıklığını yaşarken, görev için onunla ilişkisine devam etti.

FİNAL SAHNESİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ!

Mete liderliğinde kurulan ve SİHA ekibine yapılan saldırının sırlarını çözmeye çalışan özel ekip ise göreve başladı. Ailelerine öldükleri açıklanan ekip üyeleri, ilk operasyonu ise saldırının Türkiye'deki planlayıcısı Pascal'ı yakalamak için yaptı. Yurt dışına kaçmak isteyen Pascal'ı insan kaçakçılarının olduğu kamyonda yakalayan özel ekip, onu gizli bir yerde tutmaya başladı. Ancak gizli mekana ise saldırı düzenlendi. Final sahnesinde ise Hulki'nin saldırıda vurulması dikkat çekti.

Diğer yandan ise Ceren'i takip eden ve hard diski ulaştırmasını engellemeye çalışan Serdar ve Zehra ise harekete geçti. Serdar, çareyi Ceren'in arabasına çarpmakta buldu.

Cezaevinden çıkartılarak ekibe katılan hacker ise Mete'nin oğlu çıktı.

TEŞKİLAT TWITTER'DA TT OLDU!

Teşkilat dizisi son bölümüyle sosyal medya gündeminde de yer aldı. İşte Twitter'daki Teşkilat yorumlarından bazıları:

"Daha iyisi gelene kadar en iyisi bu."

"Arkadaşlar siz kendinizi Hollywood filminde mi sanıyorsunuz bu ne?"

"Halkın kahramanı Hulki. Uzun süre buradayım."

"Dizi zaten çok güzel, bu ikilinin baba-oğul olması aşırı güzel oldu. Kalite üstüne kalite yağıyor resmen."



