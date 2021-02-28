Magazin Teşkilat dizisi için geri sayım başladı

Teşkilat dizisi için geri sayım başladı

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Teşkilat dizisi için geri sayım başladı

TRT 1’in dünyadaki benzerleriyle yarışacak yeni dizisi ‘Teşkilat’a ilişkin nefes kesen bir tanıtım yayınlandı.

28 Şubat 2021, Pazar 14:36 Son Güncelleme:
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YAPIMINI TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Teşkilat’, 7 Mart’ta TRT 1’de izleyiciyle buluşacak. Dizide, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta ve Serdar Yeğin’in yer aldığı ‘Teşkilat’ın ilk tanıtımı, büyük ilgi gördü. Dizi, ülkesi için hayatlarından vazgeçen ‘yedi vatan sevdalısının’ mücadelesini, fedakârlıklarını ve adanmışlıklarını anlatacak.


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