Teşkilat dizisi için geri sayım başladı

YAPIMINI TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Teşkilat’, 7 Mart’ta TRT 1’de izleyiciyle buluşacak. Dizide, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta ve Serdar Yeğin’in yer aldığı ‘Teşkilat’ın ilk tanıtımı, büyük ilgi gördü. Dizi, ülkesi için hayatlarından vazgeçen ‘yedi vatan sevdalısının’ mücadelesini, fedakârlıklarını ve adanmışlıklarını anlatacak.





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