Teşkilat dizisi saat kaçta ve nerede çekiliyor?

İlk bölümünden itibaren heyecan dolu senaryosuyla dikkat çeken Teşkilat dizisi bu akşam izleyiciyle buluşacak. Peki, TRT1’in fenomen dizisi Teşkilat saat kaçta?

TEŞKİLAT HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Teşkilat 11 Nisan 2021 Pazar günü saat 20.00’da heyecanla beklenen 6.bölümüyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nevzat’ın Sinan’ı alıp Temrenli’den ayrılmak istemesi Mavi Ay’ın moralini bozmuştur. Okçuluk karşılaşmasından sonra Sinan da sırra kadem basmıştır. Mavi Ay her yerde Sinan’ı arasa da bulamaz. İskender, arkadaşlarına Sinan’ı geri getireceğine dair söz verir.

Geçmişten günümüze geldiği için Kuzgunların yeniden ortaya çıkmasına kendisinin sebep olduğunu düşünen İskender, Sinan’ı ne pahasına olursa olsun bulacaktır. Kasırga ise okçuluk karşılaşmasını kazanmanın verdiği sevinçle her yerde herkese hava atmakla meşguldür. Giovanni ile birlikte canlı yayın açan Kasırga, Mavi Ay’ı nasıl yendiklerine dair olanları kendi açılarından abartarak anlatır.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının hikayelerinin anlatıldığı Teşkilat filmi izleyiciler tarafından büyük ilgi çekiyor. Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin büyük titizlikle hazırlanan bütün mekanları Ankara’da yer alıyor. Ankara ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yapıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI GERÇEK HAYATTA KİM?

Reyting fenomeni Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda birçok ünlü isim yer alıyor. İşte Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimler:

Serdar (Çağlar Ertuğrul)

Zehra (Deniz Baysal)

Mete Bey (Mesut Akusta)

Ceren (Ezgi Eyüboğlu)

Hakkı Dayı (Tuncer Salman)

Pınar (Ezgi Şenler)

Zayed Fadi (Mehmet Usta)

Hulki (Nihat Altınkaya)

Uzay (Serdar Yeğin)

Gürcan (Ahmet Uğur Say)

Adem Seyhan (Yavuz Bingöl)