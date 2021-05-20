Magazin Teşkilat dizisinde akıllara durgunluk veren plan

Teşkilat dizisinde akıllara durgunluk veren plan

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Teşkilat dizisinde akıllara durgunluk veren plan

TRT 1 ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Teşkilat dizisi sürükleyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Teşkilat bu hafta yayınlanacak 12. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki 23 mayıs tarihinde yayınlanacak olan Teşkilat'ın yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

20 Mayıs 2021, Perşembe 11:36 Son Güncelleme:
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TRT ekranlarında her Pazar yayınlanan ve çarpıcı senaryosuyla ilgi toplayan Teşkilat dizisi 23 mayıs Pazar akşamı 20.00’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki Teşkilat dizisinin 12. yeni bölümünde ekran başındaki izleyiciyi neler bekliyor?

FADİ’NİN HAYATI TEHLİKEDE

Leyal’in ölümünün ardından kurulan tuzakta kurtulduğunu düşünen Fadi, seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etmek ister ancak vücudundaki zehir de etkisini göstermeye başlayınca hayatının tehlikede olduğunu anlar.

TEŞKİLAT’TA GÜRCAN ORTADAN KAYBOLUYO

Fadi’nin zehirlenmesiyle görevlerini tamamladıklarını düşünen ekip ülkeye dönmeye hazırlanırken bir başka haber onları adeta şok eder! Üstelik deşifre olma tehlikeleri baş gösterir. Hakkı ve Pınar, yeni bir plan ile tehlikeyi ortadan kaldırmak üzere harekete geçer.

MİT’E SALDIRI PLANI

Ceren ise ekibi deşifre etmek için çalışmaya devam ederken Yağmur’a ulaşır. Zehra’yı deşifre etmek için kızı Yağmur’u kullanmaya karar verir. Bu sırada Uzay, Amir ve Fadi arasındaki görüşme kayıtlarını incelerken önemli bilgilere ulaşır ve Türkiye’ye karşı büyük bir saldırı planlandığı anlaşılır.

EKİBİN İMKANSIZ GÖREVİ FADİ’Yİ HAYATTA TUTMAK!

Saldırı planında Fadi’nin imzası vardır ve saldırıyı durdurabilecek tek kişi de yine Fadi’dir! Bu gelişme, Fadi’nin ölümünü de büyük bir sorun haline getirir! Fadi ise canının derdindedir ve çok gizli bir binadadır! Ekip, binaya sızmak için akıllara durgunluk veren yeni bir plan yapar!

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