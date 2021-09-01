Magazin Teşkilat dizisinde Mesut Akusta'dan sonra ikinci şok!

Teşkilat dizisinde Mesut Akusta'dan sonra ikinci şok!

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Teşkilat dizisinde Mesut Akusta'dan sonra ikinci şok!

TRT 1'de yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran yapımı Teşkilat dizisinde yeni sezon öncesi çekimler durduruldu. Eylül'de seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanan dizide ünlü oyuncu Mesut Akusta'nın beyin kanaması geçirmesinden sonra ikinci şok yaşanıyor.

01 Eylül 2021, Çarşamba 01:15 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz sezonun en başarılı ve beğenilen projeleri arasında yer alan Teşkilat dizisi yeni sezon çekimleri için setlere dönmeye hazırlanırken gelen haber herkesi şaşkına çevirdi.

Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Ezgi Eyüboğlu ve Atılay Uluışık gibi usta isimlerin rol aldığı Teşkilat dizisinde son gelen haberler herkesin canını sıkmış durumda.

İzleyicinin ilgisini ve beğenisi zirveye taşıyan Teşkilat ile ilgili yaşanan gelişmeler merakla takip edilmeye devam ediyor.

TV100'ün haberine göre; geçtiğimiz günlerde yeni sezon çekimleri için setlere dönmeye hazırlanan Teşkilat dizisi ekibinden kötü haber geldi.

TRT 1 ekranlarında seyircinin karşısına çıkan Teşkilat dizisinde yeni sezon çekimleri durduruldu.

Teşkilat dizisinin setinde yapılan rutin testlerde koronavirüs vakalarına rastlanması nedeniyle yeni sezon çekimlerine bir süre ara verildi.

Testi pozitif çıkan set ekibi ve oyuncular karantinaya alındı.

Eylül ayında yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanan Teşkilat dizisindeki bu gelişme bütün moralleri alt üst etti.

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