Magazin Teşkilat dizisinin yayın tarihi belli oldu

Teşkilat dizisinin yayın tarihi belli oldu

Magazin

Teşkilat dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yayına girdiği günden itibaren seyirciden büyük ilgi göre pazar akşamlarının sevilen dizisi “Teşkilat”, yayımlanan yeni fragmanıyla nefes kesti. İlk sezonunda heyecanın zirve yaptığı bir bölümle final yapan dizide heyecan kaldığı yerden devam edecek.

08 Eylül 2021, Çarşamba 23:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yapımcılığını TIMS&B Productions’ın yaptığı “Teşkilat”, kadroya katılan usta oyuncular ve çok konuşulacak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, görsel efektleri ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile yine izleyenleriyle buluşacak.

Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının öyküsü “Teşkilat” 26 Eylül Pazar günü yeni sezonuyla TRT 1’de.



Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
8 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
İdo tamam, Lider olmamış
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Yalnızlık tercih mi yoksa zorunluluk mu?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
6 Eylül haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
6 Eylül haftasına astrolojik bakış: Yenileniyoruz
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Muhteşemdiniz
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Urla neden dünyaya pazarlanmaz ki?!
Şirin Sever
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pembe bir yunusla aynı gezegende yaşadığımızı biliyor muydunuz?
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle el ele görüntülendi