Teşkilat dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını TIMS&B Productions’ın yaptığı “Teşkilat”, kadroya katılan usta oyuncular ve çok konuşulacak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, görsel efektleri ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile yine izleyenleriyle buluşacak.

Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının öyküsü “Teşkilat” 26 Eylül Pazar günü yeni sezonuyla TRT 1’de.







