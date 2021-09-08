Teşkilat dizisinin yayın tarihi belli oldu
Yayına girdiği günden itibaren seyirciden büyük ilgi göre pazar akşamlarının sevilen dizisi “Teşkilat”, yayımlanan yeni fragmanıyla nefes kesti. İlk sezonunda heyecanın zirve yaptığı bir bölümle final yapan dizide heyecan kaldığı yerden devam edecek.
08 Eylül 2021, Çarşamba 23:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yapımcılığını TIMS&B Productions’ın yaptığı “Teşkilat”, kadroya katılan usta oyuncular ve çok konuşulacak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, görsel efektleri ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile yine izleyenleriyle buluşacak.
Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının öyküsü “Teşkilat” 26 Eylül Pazar günü yeni sezonuyla TRT 1’de.
BUNLARI DA OKUYUN