Magazin 'Teşkilat' ilk bölümüyle ekrana geliyor

'Teşkilat' ilk bölümüyle ekrana geliyor

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'Teşkilat' ilk bölümüyle ekrana geliyor

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Teşkilat’ dizisi, TRT 1 ekranlarında 7 Mart Pazar akşamı ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

04 Mart 2021, Perşembe 10:13 Son Güncelleme:
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Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslararası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

'SİZE ÖLMEYİ TEKLİF EDİYORUM'

Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve 'resmen' ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar. Mete Bey ekipte düşündüğü Zehra (Deniz Baysal Yurtcu), Hakkı Dayı (Tuncer Salman), Pınar (Ezgi Şenler), Hulki (Nihat Altınkaya), Uzay (Serdar Yeğin) ve Gürcan’la (Ahmet Uğur Say) tek tek görüşerek, her birine kendilerini tanıyan herkesin ve ailelerinin kendilerini 'ölmüş bilmesi' gerektiğini söyler ve bunu kabullenmelerini teklif eder.

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOLUN BAŞINDA

Teşkilatın en iyi istihbaratçılarını bir araya getiren bu ekibin liderliği için teşkilatın en gözde ismi Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul) seçilir. Serdar, vatan sevgisi ile aşkı Ceren (Ezgi Eyüboğlu) arasında kalırken (çünkü bu görevin gereği Ceren de Serdar’ı ‘ölmüş’ bilecektir), her biri kendi alanında uzmanlaşmış istihbaratçılardan oluşan ekibin diğer üyeleri de geri dönüşü olmayan bir yola gireceklerinin farkına varırlar.

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