Teşkilat 2. sezon fragmanı, TRT1’in sevilen dizisinin yeni sezona bomba gibi geleceğinin haberini veriyor. Nefes kesen bir bölümle sezon finaline giren dizide Serdar, kaçırılan uçakta köşeye sıkışmıştı. Yeni bölümlerle de heyecan kaldığı yerden devam edecek. Peki, Teşkilat yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Teşkilat 2. sezon fragmanı…

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Teşkilat dizisi 14. Bölüm ile sezon finali yapmıştı. Teşkilat yeni sezon ilk bölümü ise 26 Eylül Pazar günü TRT1 ekranlarında olacak.

İŞTE TEŞKİLAT 2. SEZON FRAGMANI

TEŞKİLAT SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasından faydalanarak kaçmaya çalışır, Pınar ise kaza yapan araçta sıkışıp kalmıştır ve hayatı tehlikededir. Peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlayan Serdar, uçakta bomba olduğunu tespit eder ve saldırıya engel olmak için harekete geçer.

Fadi’nin kaçmayı başardığı ve Serdar’ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargâha ulaşınca ekip teyakkuza geçer. Serdar, bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine girer ancak saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır. Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken, onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir.

TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?