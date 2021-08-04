Tesla, 25 bin dolarlık elektrikli aracın ilk prototipini üretti
Tesla, 25 bin dolarlık elektrikli otomobil projesinde son aşamaya geldi. Şirketin Çin'de gizlilik içerisinde tasarladığı aracın ilk prototipi artık hazır.
04 Ağustos 2021, Çarşamba 15:43 Son Güncelleme:
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Kompakt hatchback, Tesla'nın Çin bölümü tarafından büyük bir gizlilik içerisinde tasarlandı. İddialara göre aracın adı Model 2 veya Model Q olabilir.
Aracın ilk prototipi Çin'de üretildi. Projede son aşamaya gelindiği bildiriliyor. Tedarikçilerin gerekli parça listesine zaten hakim oldukları ve Tesla'dan sipariş bekledikleri iddia edildi.
Kompakt hatchback'in yalnızca Çin’de değil, diğer ülkelerde de satışa sunulacağı bildirildi. Elektrikli otomobilin fiyatı 25 bin dolar seviyesini geçmeyecek.
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