Tesla, 25 bin dolarlık elektrikli aracın ilk prototipini üretti

Kompakt hatchback, Tesla'nın Çin bölümü tarafından büyük bir gizlilik içerisinde tasarlandı. İddialara göre aracın adı Model 2 veya Model Q olabilir.

Aracın ilk prototipi Çin'de üretildi. Projede son aşamaya gelindiği bildiriliyor. Tedarikçilerin gerekli parça listesine zaten hakim oldukları ve Tesla'dan sipariş bekledikleri iddia edildi.

Kompakt hatchback'in yalnızca Çin’de değil, diğer ülkelerde de satışa sunulacağı bildirildi. Elektrikli otomobilin fiyatı 25 bin dolar seviyesini geçmeyecek.







