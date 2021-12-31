Tesla 500 bine yakın aracı geri çağırıyor

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) sunulan belgelere göre geri çağrılardan araçlardan 356 bin 309’u 2017 ile 2020 arasında piyasaya sürülen Model 3, 119 bin 109’u ise Model S.

Model 3 sedan araçlarda, arka görüş kameralarının arızalanarak kaza riskini artırdığı ifade edilirken, Model S’lerin sorunu daha ciddi olarak görülüyor. Model S otomobillerde ön bagaj mandalı düzeneğinin yanlış hizalandığı belirtiliyor.

Tesla hisseleri bugün piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1’den fazla değer de kaybetti.