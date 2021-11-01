Tesla araç içi kameralarına uzaktan erişim sağlanabilecek

Tesla araçların bünyesinde yerleşik olarak birçok kamera yer alıyor ve bunlar farklı amaçlar için kullanılabiliyor.

Tesla’nın Nöbetçi Modu, “Sentry Mode Live Camera Access (Nöbetçi Modu Canlı Kamera Erişimi)” adlı yeni bir seçeneği içeren 2021.36.8 yazılım güncellemesi aldı. Bununla birlikte Tesla sahipleri, mobil uygulama aracılığıyla yakınlarda neler olup bittiğini görmek için araçlarının kameralarını kullanabilecek. Elon Musk’a göre kişiler araçların hoparlör sisteminden konuşma da yapabilecek. Böylelikle aracınızın etrafında duran kişilere oradan uzaklaşmasını söyleyebiliyorsunuz.

Sürücülerin yeni özelliği kullanabilmesi için aylık 10 dolar fiyata sahip premium bağlantı aboneliğine sahip olması gerekiyor. Özellik ilk etapta sadece iOS uygulamasında mevcut.