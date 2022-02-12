Yaklaşık 4 yıl önce bir Tesla otomobil kazasında hayatını kaybeden 18 yaşındaki Barrett Riley'in babası James Riley ile Tesla CEO'su Elon Musk arasındaki e-posta yazışmaları ortaya çıktı.

Baba Riley'e yazdığı 10 Mayıs 2018 tarihli e-postada Musk, "Evladını kaybetmekten daha kötü bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Barrett Riley, 2018'deki trafik kazasında Tesla'nın ürettiği Model S otomobilinin kontrolünü kaybetmiş ve saatte 186 kilometre hızla Florida'daki Fort Lauderdale'de bir beton duvara çarpara hayatını kaybetmişti.

İlk olarak Bloomberg tarafından yayınlanan e-postalarda Musk'ın Riley ailesine taziyelerini ilettiği, kendilerine trafik kazasına dair verileri paylaşma teklifinde bulunduğu ve aile üyeleriyle birebir telefon görüşmesi yaptığı anlaşılıyor.

E-postalarda ortaya çıkan bir diğer detay ise, Musk'ın acılı babaya taziyelerini iletirken, 2002 yılında kendi oğlunu kaybetmesine ilişkin duygularını paylaşması oldu. Oğlu Nevada Alexander Musk'ın henüz 10 haftalıkken hayatını kaybetmesinden dolayı baba Riley'e "Acınızı anlıyorum" diyen Musk, "Benim ilk çocuğum kollarımda öldü. Son kalp atışlarını hissettim" ifadelerini kullandı.

Musk ve o dönemki eşi Justine Wilson, oğulları Nevada Alexander'ı bir sabah nefes almıyor halde bulmuştu. Küçük bebek, 3 gün süren yaşam destek mücadelesini kaybederek hayatını kaybetmişti.

Riley'e trafik kazasını öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyleyen Musk, "Tesla güvenliği arttırmak için her şeyi yapıyor. Ailem ve arkadaşlarım, ben de dahil, hepimiz Tesla kullanıyoruz. Onlar kullanmasaydı dahi yapabileceğim her şeyi yapardım" dedi.

Söz konusu e-posta yazışmaları, kazada ön koltukta oturan ve hayatını kaybeden Edgar Monserratt'ın ailesi tarafından açılan haksız ölüm davasında Aralık ayında mahkemeye sunulmuştu. Davanın mağdur avukatı, Tesla'nın otopilot destekli sürüş özelliği hakkında Musk'ı sorguya çağrılması için yargıcı ikna etmeye çalışıyor.