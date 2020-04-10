Şirketin personeline gönderdiği ve 'ortak fedakarlık' üst başlığıyla duyurduğu elektronik postada, ABD'deki faaliyetlerin 4 Mayıs'ta tekrar başlamasının planlandığı dile getirildi.

Üst düzey yöneticiler ve yardımcılarının yüzde 20 ile 30 arasında kesinti ile karşılaşacağı belirtilen e postada, normal çalışanların maaşlarında en az yüzde 10'luk bir kesinti göreceği kaydedildi.

Personele kesintilerin 13 Nisan'dan itibaren başlayacağı ve ikinci çeyreğin sonuna (haziran sonu) kadar sürebileceği iletildi.

Benzer uygulamaların ABD dışındaki diğer tesislerde de uygulanabileceği bilgisi verildi.

İzne, evden çalışacak pozisyonda olmayanlar ya da kritik birimlerde çalışmayanlar gönderilecek. Ancak personelin tüm sağlık giderleri karşılanacak.

ABD'li otomotiv devi Tesla, mart ayında ABD genelinde üretim yapan iki fabrikasının faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.