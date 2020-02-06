Tesla Cybertruck, Geleceğe Dönüş filminde göründü

Onur Binay/posta.com.tr

Tesla Cybertruck tekrar geri döndü, ancak bu kez 1985 yapımı klasik film “Geleceğe Dönüş”ün dublajlı bir versiyonunda.

Elon McFly adıyla bir YouTube hesabı, Doc Brown ve Marty McFly'nin zaman yolculuğu yaptığı DeLorean'ın saatte 140 km’ye ulaştıktan sonra havada kaybolan sağlayan sahneyi neredeyse mükemmel bir şekilde yeniden uyarladı.

Dr. Emmett Brown, uzaktan bir kumanda ile Cybertruck’ı kontrol ederken Marty McFly, kamerası ile zaman yolculuğuna çıkan aracı kayıt altına alıyor. Hareket eden Cybertruck, saatte 140 kilometre hıza ulaşarak 8 Kasım 1955 tarihine gidiyor.

Sinema tarihinde bu ikonik sahnenin yeniden yapılması hakkında inanılmaz olan şey, sahnede Cybertruck'ın oraya gerçekçi bir şekilde yerleştirilmesi.











