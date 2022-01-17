Tesla Cybertruck üretimine 2023’te başlayacak

Tesla, üretimin ertelenmesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Cybertruck’ın sipariş sayfasında üretimin 2022’de başlayacağı konusunda verilen referans kaldırıldı. Sayfanın tasarım bölümünde daha önce “Yapılandırmanızı 2022’de üretimin başlamasına kısa bir süre kala tamamlayabilirsiniz” şeklinde bir ifade bulunuyordu. Ancak artık bu cümlede “2022’de” kısmı yer almıyor.

Tesla’nın Cybertruck üretimi konusunda sıkıntı yaşadığı bir sır değil. Şirketin CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz kasım ayında Twitter’dan Cybertruck hakkında gelen bir soruya “2021’in tedarik zinciri için bir kabus” olduğunu söyleyerek yanıt vermişti. Musk, 26 Ocak’ta yıllık finans raporunun değerlendirileceği toplantıda konu hakkında daha fazla detay paylaşılacağını da belirtmişti.

Reuters’a göre, Tesla Cybertruck üretimine önce sınırlı kapasitede başlayacak ve sayıyı daha sonra artıracak. 2019’da Cybertruck’ın tanıtıldığı etkinlikte kamyonetin üretiminin 2021’in sonlarında başlayacağı belirtilmişti.

Tesla Cybertruck’ın üç farklı versiyonu bulunuyor. Elektrikli pick up en güçlü versiyonu ile 0’dan 100 km/s hıza 2,9 saniyede çıkabiliyor ve 6,3 ton gibi oldukça yüksek bir çekme gücü sunuyor. Araçta pil konusunda da üç farklı paket sunuluyor. Bu pil paketleri 400 km, 480 km ve en üstte tam 800 km menzil getiriyor. Araç 39 bin dolarlık başlangıç fiyatına sahip.



