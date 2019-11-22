Tesla CyberTruck büyük beklentilerle piyasaya sürüldü. Pikap kamyonlarda devrim niteliğinde olan ve oldukça fütüristik görünümüyle dikkat çeken araç, Los Angeles'ta lansmanla tanıtıldı.

The Verge'ün haberine göre, Tesla CEO'su Elon Musk'ın da hazır bulunduğu lansmanda CyberTruck'ın en önemli özelliklerinden biri olarak vaat edilen zırhlı camları, henüz ilk denemede kırıldı. Atılan top, aracın camını tuzla buz etti. Salonda gülüşmelere neden olay olay, Elon Musk'ı biraz mahcup etse de Musk, esprili tavrından ödün vermedi.









"Belki de çok sertti"

Musk durumu toparlamak için "Belki de çok sertti" diyerek başka bir atış yapılmasını istedi. Nispeten daha yumuşak yapılan atış, camı bu kez kırmasa da çatlattı.

Elon Musk, durumun ciddiyetinin farkına vararak "Önceki denemelerde böyle bir sorun yaşamamıştık. Düzeltmeye çalışacağız" dedi.









Tesla CyberTruck 39 bin dolara satılıyor. Araç 250, 300 ve 500 mil menzilli 3 seçeneğe sahip. Seri üretimi ise 2021'de başlayacak.