Tesla daha ucuz elektrikli araç üretecek

Musk, ABD'nin California eyaletindeki fabrikasında düzenlenen Batarya Günü adlı etkinlikte Tesla'nın önümüzdeki üç yıl içinde yeni geliştirilmiş bataryası sayesinde 25 bin dolardan piyasaya çıkacak bir araba üreteceğini duyurdu.

Musk, daha önce Tesla'nın büyük ihtimalle hiçbir zaman 35 bin doların altında bir araba üretmeyeceğini söylemişti.

Tesla kendi bataryalarını geliştirdiği için batarya üretim maliyeti azaldı. Bu sayede daha ucuza araç üretilebileceğini söyleyen Musk, bu arabanın aynı zamanda tamamen otomatik olacağını da ifade etti.

Etkinlikte ayrıca Tesla'nın batarya tasarımında ve batarya üretim kapasitesindeki yenilikler de anlatıldı.

Yatırımcılar memnun olmadı

Elon Musk'ın sunumundan hemen sonra Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 6 civarında değer kaybetti. Tesla CEO'sunun yeni yatırım planları ve üretim stratejisinin birçok hissedarı tatmin etmedi. Yatırımcıların hayal kırıklığı sonucu, şirketin piyasa değeri birkaç saat içerisinde yaklaşık 50 milyar dolar düştü.

Yatırımcılar etkinlikte Musk'ın 10 yıl içerisinde 1 milyon menzilli batarya ile batarya şarj masraflarının azaltılması yönünde somut proje beklentisi içerisindeydi. Ancak bu beklenti karşılık bulmadı.

Tesla bataryaları 2019 yılı verilerine göre KWh başına 156 dolara mal oldu.

Diğer yandan Tesla, Model S Plaid adında, 520 mil menzilli yeni sedan modelini tanıttı. Saatte 320 km hız yapan yeni modelin 2021 yılında seri üretime geçmesi bekleniyor.







