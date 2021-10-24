Bilim & Teknoloji Tesla dört farklı araç modeline zam yaptı

Tesla dört farklı araç modeline zam yaptı

Bilim & Teknoloji

Tesla dört farklı araç modeline zam yaptı

Tesla, gerek çip krizi, gerek tedarik sorunları, gerek hammadde problemleri nedeniyle Tesla Model Y Longe Range, Model 3 Standard Range+, Model S ve Model X Long Range modellerine 2.000 dolar ile 5.000 dolar aralığında zam yaptı.

24 Ekim 2021, Pazar 12:37 Son Güncelleme:
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Tesla CEO’su Elon Musk kısa süre önce çip krizi ve lojistikte yaşanan sıkıntıların şirketin büyümesi için tehdit oluşturduğunu söylemişti. Hatta şirket, hammadde krizine çözüm olarak Model 3 ve Model Y’lerde demir bazlı bataryalar kullanacağını da açıklamıştı. Şimdiyse Tesla, dört modelinin fiyatında artış yaptı.

Cuma günü gece geç saatlerde Tesla Model Y Longe Range, Model 3 Standard Range+, Model S ve Model X Long Range modellerine 2.000 dolar ile 5.000 dolar aralığında zamlar geldi.

Buna göre Tesla Model Y Longe Range fiyatı 54.990 dolardan 56.990 dolara yükselirken, Tesla’nın iki ay önce 40.000 doların altında bulunan tek aracı Model 3 Standard Range+ 41.990 dolardan 43.990 dolara çıktı. Model 3 SR+ ise bu yıl içinde 37.990 dolardan 43.990 dolara yükseldi ve teslimat tarihi Haziran olarak belirlendi.

Model S Longe Range 89.990 dolardan 94.990 dolara arttı ve Haziran ayında teslim edilmesi planlandı. Model X Longe Range ise 99.990 dolardan 104.990 dolara yükseldi ve teslimatlar Eylül ayında gerçekleşecek şekilde ayarlandı. Tesla, önümüzdeki birkaç ay içinde iki yeni üretim tesisi daha açmayı planlıyor.

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