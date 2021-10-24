Tesla dört farklı araç modeline zam yaptı

Tesla CEO’su Elon Musk kısa süre önce çip krizi ve lojistikte yaşanan sıkıntıların şirketin büyümesi için tehdit oluşturduğunu söylemişti. Hatta şirket, hammadde krizine çözüm olarak Model 3 ve Model Y’lerde demir bazlı bataryalar kullanacağını da açıklamıştı. Şimdiyse Tesla, dört modelinin fiyatında artış yaptı.

Cuma günü gece geç saatlerde Tesla Model Y Longe Range, Model 3 Standard Range+, Model S ve Model X Long Range modellerine 2.000 dolar ile 5.000 dolar aralığında zamlar geldi.

Buna göre Tesla Model Y Longe Range fiyatı 54.990 dolardan 56.990 dolara yükselirken, Tesla’nın iki ay önce 40.000 doların altında bulunan tek aracı Model 3 Standard Range+ 41.990 dolardan 43.990 dolara çıktı. Model 3 SR+ ise bu yıl içinde 37.990 dolardan 43.990 dolara yükseldi ve teslimat tarihi Haziran olarak belirlendi.

Model S Longe Range 89.990 dolardan 94.990 dolara arttı ve Haziran ayında teslim edilmesi planlandı. Model X Longe Range ise 99.990 dolardan 104.990 dolara yükseldi ve teslimatlar Eylül ayında gerçekleşecek şekilde ayarlandı. Tesla, önümüzdeki birkaç ay içinde iki yeni üretim tesisi daha açmayı planlıyor.