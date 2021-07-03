Bilim & Teknoloji Tesla, ikinci çeyrekte 200 binin üzerinde araç teslimatı yaptı

Tesla, ikinci çeyrekte 200 binin üzerinde araç teslimatı yaptı

Bilim & Teknoloji

Tesla, ikinci çeyrekte 200 binin üzerinde araç teslimatı yaptı

Tesla, ikinci çeyrekte rekor teslimat gerçekleştirdi. Şirket, ilk kez bir çeyrekte 200 binin üzerinde araç teslimatı yaptığını duyurdu. Söz konusu gelişmeyle birlikte kendi tarihinde yeni bir rekora imza atan şirket, yılın ilk çeyreğinde 184 bin 800 araç teslim etmişti.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 14:10 Son Güncelleme:
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Tesla'dan yapılan açıklamaya göre 2. çeyrekte araç teslimatları ilk kez 200 bin barajını aşarak 201 bin 250 adet oldu. Analistlerin beklentisi ise 203-204 bin aralığındaydı. Aynı dönemde şirketin araç üretimi ise 206 bin 421 adet olarak açıklandı.

Üretimin 204 bin 081 adetlik bölümünü Model 3 ve Y araçlar oluşturdu. Model S Plaid isimli lüks elektrikli sedan modelinin teslimatları, 10 Haziran tarihinde başlamıştı. Rakamların ardından Tesla hisseleri ABD açılış öncesi işlemler yatay seyretti.

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