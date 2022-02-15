Tesla ile kripto para madenciliği yapılabilir mi?

YouTuber Siraj Raval, CNBC’ye Tesla Model 3’ün günde yaklaşık 20 saat bitcoin ve ethereum çıkardığını söyledi.

Arabasını tekerlekli bir bilgisayar olarak tanımlayan Siraj Raval, arabasındaki elektrik prizine bir invertör taktığını ve bunu bitcoin madenciliği yazılımı çalıştıran bir bilgisayara güç sağlamak için kullandığını açıkladı. YouTuber, bitcoin ve ethereum değerine bağlı olarak ayda 400 ila 800 dolar kazandığını belirtti. Raval, yaptığı işlemin sekiz yıla kadar kapsayan araç garantisini geçersiz kılabileceğini ama yine buna değeceğine inanıyor.

Raval, kripto para madenciliği yapan birbirine bağlı grafik işleme birimlerini çalıştırmak için arabanın pilini de kullandığını söyledi. Raval, Tesla piliyle günde yaklaşık 20 saat madencilik yaptığını ve pili şarj etmek için ayda 30 ila 60 dolar ödediğini söyledi.

Siraj Raval, Tesla ile para kazandığını iddia etse de bu konuda daha önce denemeler yapmış kişilerden itirazlar gecikmedi.

Wisconsin’de elektrikli araç satıcısı olan Chris Allessi, CNBC’ye kripto para madenciliği yapmak için bir Tesla kullanmanın buna değmediğini söyledi.